Блинкен пригрозил России новыми неизвестными санкциями в случае «вторжения» на Украину

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США готовы будут ввести в отношении России большие экономические санкции, если Москва совершит якобы возможное вторжение на Украину.

Блинекен поделился соответствующим заявлением во время пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел стран-членов НАТО. Мероприятие прошло в Риге. По словам госсекретаря, Вашингтон четко дал понять Москве, что Белый дом будет реагировать решительно на вторжение на Украину.

«В том числе путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики», — подчеркнул Блинкен, добавив, что США ранее отказывались от этих санкций.

Госсекретарь добавил, что США собираются заранее проинформировать Россию о деталях этих санкций. Вашингтон также призвал Москву отвести свою армию от границы с Украиной. Блинкен отметил, что Белый дом не знает, принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение о вторжении».