МЧС установило пункты обогрева из-за затора на Московском шоссе в Петербурге

Движение на Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга уже второй день подряд затруднено из-за сильного снегопада. В связи с этим спасатели МЧС установили на трассе два пункта обогрева.

Как сообщили представители администрации региона, в пунктах гражданам доступны горячие напитки, а также станции для зарядки мобильных устройств. Автомобильный поток в сторону Москвы сохраняется плотный. Помимо этого, на шоссе полным ходом идет работа по восстановлению движения в противоположном направлении.

«МЧС России по г. Санкт-Петербургу установлено два пункта обогрева на затрудненном участке: территория Московская Славянка, 17а, напротив ТЦ «Колесо», Московское шоссе, 158, напротив старого пункта ГИБДД», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС также сообщили, что они проводят пеший обход автомобилистов, попавших в затор, для выявления нуждающихся в помощи граждан. Помимо этого, на данный момент затруднявшие проезд по трассе большегрузы были перемещены на проезжую часть.