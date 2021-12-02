Sohu: Россия гарантированно защитила Курилы от посягательств Японии

Россия ясно дала понять Японии, что вопрос о принадлежности Курильских островов ею закрыт окончательно, но на случай, если Токио захочет силой вернуть себе «Северные территории» у российских военных приготовлен для японцев неприятный сюрприз.

Об этом пишет китайское издание Sohu, авторы которого уверены, что Россия сделала из Курильских островов неприступную крепость для Японии.

Как напоминают китайские военные эксперты, Япония много десятилетий пытается оспорить российскую принадлежность четырех Курильских островов, но в обозримом будущем этот острый вопрос едва ли удастся разрешить. Москва не намерена уступать ни сантиметра своей земли и четко дала это понять.

Токио, однако, проявляет настойчивость в своих притязаниях, и в последнее время возникают опасения, что японцы могут попытаться силой захватить российские острова.

ФБА «Экономика сегодня» /

И хотя, по мнению китайских экспертов, вероятность вторжения японской армии на Курильские острова весьма мала, но, если Токио решиться на этот шаг, ему придется об этом сильно пожалеть.

«Российская Федерация продолжает укреплять свою военную мощь на Дальнем Востоке и четырех Курильских островах», — говорится в статье, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Российские военные в прошлом году разместили на Курилах зенитно-ракетные комплексы С-300В4, не случайно остановив свой выбор именно на них, а не на более современных С-400 «Триумф».

По мнению китайских экспертов, этот шаг России стал для японцев неприятным сюрпризом.

ЗРК С-300В4 имеет одну важную отличительную особенность, которая делает его очень эффективным в полевых условиях. Все дело в платформе этого боевого комплекса – он расположен на гусеничной базе, а не на колесной, как многие другие российские системы противовоздушной обороны.

«Гусеничное шасси С-300В4 обладает хорошей маневренностью», — объясняют китайские эксперты.

Японская армия не сможет осуществить операцию по захвату Южных Курил, если не выведет из строя размещенные там системы ПВО, а так как С-300В4 передвигаются на гусеницах, то могут быть перемещены фактически в любую точку островов, а значит найти их будет крайне сложно.

Global Look Press / MOD Russia/via

При этом данные боевые комплексы имеют радиус действия в несколько сотен километров, а значит выпущенные ими ракеты легко достигнут японского острова Хоккайдо. Это полностью лишает Японию преимущества в воздухе, без которого победить россиян в битве за Курилы просто невозможно, констатируют китайские эксперты.

«Появление С-300В снизило вероятность конфликта между Россией и Японией из-за Курил до минимума», — делают вывод авторы Sohu.

Напомним, ранее китайское издание сообщило, что российские военно-морские учения с показательными пусками ракет в Японском море привели Токио в ярость, так как наглядно продемонстрировали, что Япония бессильна перед российской мощью.