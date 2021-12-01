Калининградский фоторепортер Игорь Зарембо умер в возрасте 73 лет

Губернатор Антон Алиханов сообщил о смерти известного калининградского фотографа и фоторепортера Игоря Зарембо. Член Союза журналистов и Союза фотохудожников России скончался на 74-м году жизни.

Мужчина сотрудничал с рядом зарубежных изданий и агентств — Ullstein, EPA, Getty и др. С 1992 года работал корреспондентом ФОТО ИТАР-ТАСС по Калининградской области, затем с 2009 — в РИА Новости.

«Умер Игорь Зарембо, талантливый Калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным», — такое сообщение опубликовал губернатор региона в своем Instagram.

Работы Зарембо выдвигались на всероссийских и международных конкурсах и неизменно высоко оценивались экспертами. Приходилось мастеру выезжать и в опасные для жизни командировки.

Например, в 90-х годах он работал в зоне боевых действий в Чеченской республике как корреспондент в горячей точке. В 2018 году в год своего 70-летия Игорь Зарембо представил книгу «Калининград. Город и люди», в которую включил свои лучшие фотоработы.