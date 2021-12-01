Митинг против Зеленского начался на Майдане в Киеве

Митинг недовольных действиями нынешних властей Украины начался на па Майдане в центре Киева.

На главной площади украинской столицы собрались около тысячи человек, сообщает РИА Новости. Люди продолжают собираться.

Участвующие в мероприятии держат флаги националистических партий. Также присутствуют стяги партии экс-президента Петра Порошенко.

Сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот» установлена на площади. Ведущий на митинге объявил с трибуны, что действия властей расцениваются как госпереворот, попирание конституции и как сдача интересов страны. Участники акции собрались, чтобы воспрепятствовать этому.

Большое количество представителей силовых служб дежурит в центре Киева. Рядом с площадью Независимости находится множество полицейских автомобилей, автозаков, автобусов и пожарных автомашин. Движение на центральных улицах Киева перекрыто полицией.