Путин исполнил просьбу 13-летнего ребенка из Якутии о корове

Президент России Владимир Путин исполнил желание 13-летнего жителя якутского села Арылах о корове. Глава государства получил такое обращение в ходе прямой линии.

13-летний мальчик летом попросил у Путина корову. Обращение юного жителя села в Якутии не попало на прямую трансляцию. Однако просьба ребенка была записана и направлена в минсельхоз республики.

Ведомство предложило семье мальчика принять участие в программе «Агростартап» для получения гранта на покупку коровы. Позднее вопрос рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Мальчик назвал долгожданную корову Кэскилээнэ, информируют «Известия».

Путин ранее поручил Общероссийскому народному фронту проверить все обращения граждан, которые поступили на прямой линии 30 июля. Россияне высказали свои жалобы, просьбы и предложения.