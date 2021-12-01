Политолог Корнейчук заявил, что Лукашенко перехватил у Запада управление Украиной

Незаметно для Киева все рычаги внешнего управления Украиной перешли к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, белорусский лидер мудро поступил, не поддавшись чрезмерным эмоциям, когда Киев откровенно пошел против Минска. Речь идет о попытках не признать легитимность Лукашенко после президентских выборов в Белоруссии. В конечном итоге действия Киева сами привели Украину в ловушку. Руководство страны своими решениями спровоцировало глубокий энергетический кризис, вынудив страну покупать энергию у ближайшего соседа в лице Белоруссии.

«Если уж говорить, что Украина находится под внешним управлением и подчиняется чужим правилам и условиям, то сейчас нами управляют отнюдь не американцы. США удивятся, но все рычаги перешли Белоруссии», — сказал он.

Этот идеальный маневр прекрасно сыграл против нынешнего украинского руководства, которое любыми способами пытается отдалиться от стран СНГ, резюмировал политолог.

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-юро и де-факто находится под российской юрисдикцией. Вместе с тем он отметил, что собирается посетить Севастополь в ближайшем будущем. Об этом он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным.