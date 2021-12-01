Жертвами стрельбы в Джорджии стали четыре человека

Стрельба произошла в пригороде Атланты в штате Джорджия. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе офицер полиции, сообщил телеканал CNN.

По информации правоохранителей, в участок местной полиции поступило три сообщения о стрельбе из автомобиля в людей. Очевидцы отметили, что женщина и несовершеннолетний парень погибли.

«При попытке определить местонахождение преступников сотрудники полиции подверглись обстрелу», — добавили в CNN.

В результате перестрелки погиб сотрудник полиции, еще один получил огнестрельное ранение. На месте работает скорая помощь. Все обстоятельства случившегося выясняются.