Большая часть жителей украинского государства против того, чтобы президент страны баллотировался на второй срок. Об этом известно из данных социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По информации украинской организации, 58,2% респондентов не поддерживают желание Зеленского остаться на второй срок. Около 32% людей проголосовали за то, чтобы он баллотировался снова, говорится в опросе.

«Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают – 34,3%», — такую статистику привел КМИС в среду.

Кроме того, по данным Киевского международного института социологии, 51,6% респондентов считают, что «в случае вторжения Российской Федерации» Зеленский не оправдает надежды украинского народа. Однако 35,9% уверены, что он проявит себя как эффективного начальника.

Следует отметить, что голосование проводилось с помощью телефонного интервью в течение нескольких последних дней ноября. В нем приняли участие 1203 жителей Украины.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как «совершенно случайного человека в политике».