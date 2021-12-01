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Экономика России будет долго опираться на ресурсы Югры

Экономика
Экономика России будет долго опираться на ресурсы Югры

Долгие годы экономика России будет опираться на то, что добывается в Югре, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

В 2021 году исполнилось 300 лет с момента обнаружения первого выхода нефти в Архангелогородской губернии. 210 лет назад появились первые газовые фонари в Санкт-Петербурге. 30 лет назад на территории Югры была образована первая вертикально-интегрированная нефтяная компания ПАО «ЛУКОЙЛ», передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Ни одна стройка XX века по масштабу не может сравниться с Западно-Сибирским комплексом. Огромное влияние оказало привлечение к строительству молодежи, когда, начиная с 1966 года, на стройки Западной Сибири прибыли более 600 тысяч бойцов студенческих отрядов.

Геннадий Шмаль назвал имена десятков геологов, авиаторов, нефтяников, руководителей округа, участвовавших в становлении и развитии Западно-Сибирского комплекса, многие из которых будут награждены медалью, учрежденной Союзом нефтегазопромышленников РФ в ознаменовании 300-летия российской нефти.

#нефть #газ #югра