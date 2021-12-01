Кедми: России есть, чем ответить, если НАТО пересечет красные линии у ее границ

Если Североатлантический Альянс, который по словам его генсека Йенса Столтенберга, проводит самое масштабное расширение своей системы обороны, перейдет прочерченную Россией красную линию, Москва на это ответит.

Уверенность в этом в беседе с информационным агентством Nation News высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя недавнее заявление Йенса Столтенберга во время его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

В частности, генсек НАТО рассказал о том, что Альянс последовательно осуществляет самое масштабное со времен холодной войны расширение общей системы обороны, которое выражается в развертывании боевых групп на территории стран Балтии и Польши.

Эти слова Столтенберга означают, что НАТО наращивает вооруженные силы как можно ближе к российским границам, объяснил политолог Яков Кедми, который «перевел» заявление главы Альянса на русский язык.

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Североатлантический Альянс не занимается ничем другим, так как он был создан с единственной целью – создавать угрозу для России, добавил эксперт.

«Но если же Альянс перейдёт красную линию России, то страна на это ответит», — уверен Яков Кедми.

При чем России даже не понадобиться помощь союзников, чтобы одержать победу над всем военным блоком НАТО, так как с имеющимися у нее вооружениями она справится собственными силами, заключил военный эксперт.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает, что у России есть право иметь собственную «сферу интересов» у своих границ, и не собирается обсуждать с Москвой возможность больших держав контролировать, что происходить в расположенных по соседству маленьких странах.