Зеленский оговорился и предложил украинским детям в будущем «покупать собственную жизнь»

Украинский президент Владимир Зеленский случайно сделал во время выступления в парламенте пугающее заявление. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Зеленский рассказывал об особом «экономическом паспорте» гражданина Украины. По его словам, идея киевских властей состоит в том, что каждый ребенок — с рождения — будет получать от государства некоторые денежные средства. Они будут перечисляться от ренты на природные ресурсы страны. Когда гражданин достигнет совершеннолетнего возраста, то сможет распределить всю сумму по своему усмотрению: купить жилье или потратить на образование.

В какой-то момент президент сделал неожиданное заявление, что Киев даст возможность украинским детям в будущем осуществить «покупку жизни». Он случайно произнес «життя» (жизнь) вместо «житло» (жилье). Если перевести все сказанное лидером страны, то получается, что «дети смогут использовать эти средства для покупки собственной жизни». Однако депутаты не заметили никакого подвоха и поаплодировали словам Зеленского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не пользуется широким доверием народных масс и рискует не переизбраться на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).