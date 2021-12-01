Сивков предложил ответить на размещение ракет США в Польше нестандартным ходом

Россия в состоянии сделать нестандартный ход в духе СССР в ответ на угрозу размещения ядерных ракет на территории Польши и тем самым остудить горячие головы американских «ястребов».

Об этом в эфире политического то-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ заявил военный эксперт Константин Сивков, который, в частности, напомнил о том, как Советский Союз в свое время разместил ядерное оружие на Кубе.

При этом военный эксперт отметил, что для Москвы Карибский кризис был тяжелым из-за большой удаленности Кубы, а также из-за доминирования американцев на море. Но в случае с Польшей, подобных проблем не будет и Россия сможет ответить Вашингтону без особых проблем.

«Нестандартным ходом, который будет симметричным ответом, станет угроза передачи российских ядерных боеголовок КНДР. То же самое, что делают американцы. У Лукашенко ракеты угрожают Польше, а это будет прямой угрозой Штатам. Или, к примеру, предложить совместное российско-иранское ядерное оружие. Просто поговорить – я не говорю, что это надо делать. Обсуждение уже остудит головы», — заявил Сивков.

Как отметил эксперт, речи о том, что Россия передаст Ирану или Северной Корее свои ядерные технологии и вооружения, не идет. Но если Москва только поднимет такую тему для обсуждения, это уже станет мощным отрезвляющим фактором для Соединенных Штатов, так как создаст непосредственную угрозу для ядерной безопасности США.

Федеральное агентство новостей /

А реалистичность такого сценария должно оказать на Вашингтон особенно сильный эксперт.

«Мы не могли развивать Карибский кризис, потому что он был далеко. Сейчас это ближайшие границы. У нас прямая граница с КНДР и граница с Ираном. Мы можем это сделать. Я говорю о постановке вопроса. Для начала мы можем начать демонстративные переговоры на эту тему. И уже сам факт этих переговоров будет останавливать США», — уверен Сивков.

Кроме того, есть еще вариант формирования Россией военного блока с Китаем. А также Москва может надавить на США, проведя испытания принципиально нового видя ядерных вооружений, таких, например, как стратегический подводный беспилотник «Посейдон».

youtube.com / Prt Scr Минобороны России

Разговаривать с Вашингтоном можно только на языке силы, убежден Константин Сивков, так как любые другие способы ведения беседы американское руководство воспринимает как признак слабости.

«Мы должны объявить – может, и не делать, но объявить, – что создали боеголовки мультимегатонного класса, и они будут применены с «Посейдона». Провести демонстративные учения по испытанию «Посейдона». И они остынут, — объяснил военный эксперт. — Американская элита исходно, с самых детских корней выросла из бандитских слоев. Они понимают только грубую силу и больше ничего».

Напомним, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если на территории Польши будет размещено американское ядерное оружие, он будет готов разместить в своей стране российские вооружения аналогичного класса.