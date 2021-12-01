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Сивков предложил ответить на размещение ракет США в Польше нестандартным ходом

Европа и США
Сивков предложил ответить на размещение ракет США в Польше нестандартным ходом

Россия в состоянии сделать нестандартный ход в духе СССР в ответ на угрозу размещения ядерных ракет на территории Польши и тем самым остудить горячие головы американских «ястребов».

Об этом в эфире политического то-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ заявил военный эксперт Константин Сивков, который, в частности, напомнил о том, как Советский Союз в свое время разместил ядерное оружие на Кубе.

При этом военный эксперт отметил, что для Москвы Карибский кризис был тяжелым из-за большой удаленности Кубы, а также из-за доминирования американцев на море. Но в случае с Польшей, подобных проблем не будет и Россия сможет ответить Вашингтону без особых проблем.

«Нестандартным ходом, который будет симметричным ответом, станет угроза передачи российских ядерных боеголовок КНДР. То же самое, что делают американцы. У Лукашенко ракеты угрожают Польше, а это будет прямой угрозой Штатам. Или, к примеру, предложить совместное российско-иранское ядерное оружие. Просто поговорить – я не говорю, что это надо делать. Обсуждение уже остудит головы», — заявил Сивков.

Как отметил эксперт, речи о том, что Россия передаст Ирану или Северной Корее свои ядерные технологии и вооружения, не идет. Но если Москва только поднимет такую тему для обсуждения, это уже станет мощным отрезвляющим фактором для Соединенных Штатов, так как создаст непосредственную угрозу для ядерной безопасности США.

Сивков предложил ответить на размещение ракет США в Польше нестандартным ходом
Федеральное агентство новостей  / 

А реалистичность такого сценария должно оказать на Вашингтон особенно сильный эксперт.

«Мы не могли развивать Карибский кризис, потому что он был далеко. Сейчас это ближайшие границы. У нас прямая граница с КНДР и граница с Ираном. Мы можем это сделать. Я говорю о постановке вопроса. Для начала мы можем начать демонстративные переговоры на эту тему. И уже сам факт этих переговоров будет останавливать США», — уверен Сивков.

Кроме того, есть еще вариант формирования Россией военного блока с Китаем. А также Москва может надавить на США, проведя испытания принципиально нового видя ядерных вооружений, таких, например, как стратегический подводный беспилотник «Посейдон».

Сивков предложил ответить на размещение ракет США в Польше нестандартным ходом
youtube.com  / Prt Scr Минобороны России

Разговаривать с Вашингтоном можно только на языке силы, убежден Константин Сивков, так как любые другие способы ведения беседы американское руководство воспринимает как признак слабости.

«Мы должны объявить – может, и не делать, но объявить, – что создали боеголовки мультимегатонного класса, и они будут применены с «Посейдона». Провести демонстративные учения по испытанию «Посейдона». И они остынут, — объяснил военный эксперт. — Американская элита исходно, с самых детских корней выросла из бандитских слоев. Они понимают только грубую силу и больше ничего».

Напомним, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если на территории Польши будет размещено американское ядерное оружие, он будет готов разместить в своей стране российские вооружения аналогичного класса.

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