Семак назвал сильные стороны «Ростова» в преддверии матча 17-го тура РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал сильные стороны «Ростова».

Наставник сине-бело-голубых отметил, что ростовский коллектив способен преподнести сюрпризы. Семак также подчеркнул, что игрокам важно хорошо подготовиться физически.

«Команда ["Ростов"] играет высоко, агрессивно, с большим объемом движения, единоборств, показывает хорошую интенсивность», — передает слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет в пятницу, 3 декабря, на «Газпром Арене». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.