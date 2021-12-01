Уголовное дело о мошенничестве возбудили против сына бывшего детского омбудсмена Астахова

В Москве не удовлетворили ходатайство следователя избрать в отношении сына бывшего детского омбудсмена Антона Астахова меру пресечения в виде домашнего ареста. Молодой человек обвиняется в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Головинский суд.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Астахова А. П. меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранту уголовного дела может грозить до 10 лет тюремного заключения. По данным СМИ, мошенническая схема могла касаться незаконного возврата налога. Общая сумма ущерба составила около 1,2 миллиарда рублей.