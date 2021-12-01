Российский ФБР указал на признаки политического преследования в аресте ученого Зоненко

Власти Болгарии санкционировали незаконное задержание на территории страны 60-летнего российского ученого Сергея Зоненко. Вместе с доктором математических наук в застенках следственного изолятора в городе Стара-Загора оказались его 59-летняя жена и 24-летний сын.

Семья в полном составе работала на заводе «Арсенал» в городе Казанлык. Зоненко в силу состояния его здоровья (ученый перенес сложную операцию из-за диагностированного у него в 2019 году онкологического заболевания) был вынужден продолжать работу над некоторыми чертежами удаленно, храня их в памяти своего ноутбука, передает ФАН.

Это обстоятельство, вероятно, и послужило веским, по мнению болгарских правоохранителей, основанием для задержания россиянина и членов его семьи. Они уже более трех недель они удерживаются в неволе, законных оснований для этого нет.

При этом следствие отклоняет прошения ученого, жалующегося на ухудшение состояния его здоровья, о выборе менее тяжкой меры пресечения, искусственно затягивая этот процесс. Правозащитники основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) полагают, что в деле Зоненко прослеживаются явные признаки политического преследования.