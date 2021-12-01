Узбекистан приостанавливает авиасообщение с несколькими странами из-за нового штамма COVID-19

Власти Узбекистана постановили приостановить авиасообщение с некоторыми странами из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Такое решение приняла специальная республиканская комиссия по борьбе с COVID-19, передает издание EurAsia Daily. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, в мире все активнее распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон». Сейчас некоторые страны уже начали приостанавливать авиационное сообщение с африканскими странами либо запрещать въезд оттуда. Отдельные государства помещают на карантин тех, кто въезжает на их территорию из мест распространения нового штамма.

С 3 декабря приостанавливается авиационное сообщение Узбекистана с ЮАР, Ботсваной, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Лесото, Эсватини, Танзанией, Гонконгом. Кроме того, в Узбекистан будет запрещен въезд гражданам этих стран, а также лицам, которые постоянно проживают на территории этих государств или были там в течение последних 14 дней.