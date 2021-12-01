Кадыров и компания. Главам каких регионов россияне доверяют больше всего

Больше всего россияне доверяют в соцсетях двум губернаторам и одному республиканскому главе, выяснили политологи Центра общественно-политических проектов. Соответствующий рейтинг возглавил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, на втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем — губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Доверие к власти в регионе завязано на качество ведения социальных сетей: чем лучше у губернатора ведутся соцсети, тем выше уровень доверия к власти, выше позиция в рейтинге», — отметил один из авторов исследования Павел Данилин.

Несмотря на лидерство Артюхова, политологи называют аккаунт Visit Chechnya в Instagram «самым известным среди всех официальных страниц глав субъектов РФ». Официально страница не является личной и Кадырову не принадлежит — ранее его аккаунты в Instagram и Facebook блокировали после того, как главу Чечни и еще четырех россиян США внесли в санкционный «список Магнитского». Сам Кадыров заявлял, что давно планировал покинуть эти соцсети, но ему «неудобно перед друзьями и подписчиками».

Также в исследовании не указано, что чеченский глава часто общается с аудиторией через Telegram-канал. Там Кадыров дает оценку резонансным событиям и публикует свою позицию по важным государственным вопросам. Предпоследняя публикация Кадырова в Telegram о законопроекте, запрещающем называть в СМИ национальность преступников и подозреваемых, стала самой цитируемой в мессенджере на прошедшей неделе.

Губернатор ЯНАО Артюхов явно не без помощи SMM-менеджера успевает активно вести аж три страницы — в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Instagram. Эксперты указывают, что политик уделяет большое внимание вопросам подписчиков по инфраструктуре региона, отдает приоритет социальным темам, регулярно ведет прямые трансляции и широко освещает свою работу «фактами и цифрами».

Губернатор Севастополя Развожаев, закрывающий тройку лидеров, делает акцент на темах цифровизации и экономического развития региона, а также использует образ «лоббиста интересов Севастополя перед федеральным центром». Чиновник не скрывает от аудитории свои увлечения: например, горные походы.

В целом, все перечисленные политики ведут живые, личностно окрашенные, далекие от бюрократической «казенщины» соцсети, отмечает политолог Марат Баширов.

«Этот контент интересно читать обычным людям, они видят, что комментарии и обращения к главе региона работают, на них поступает оперативный отклик. <…> Рейтинг дает пищу для ума тем главам или их сотрудникам, которые стремятся построить качественную коммуникационную среду с населением, которая и полезна, и приятна. В ней легко задавать вопросы и получать ответы», — подчеркнул Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».

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