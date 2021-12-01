Украинские пользователи Twitter возмутились словам Лукашенко о де-юре российском Крыме

Не так давно президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью заявил, что Крым «де-юре и де-факто российский», чем вызвал негативную реакцию со стороны украинских пользователей социальной сети Twitter.

Вместе с тем белорусский лидер заявил о своих планах посетить Севастополь. По его словам, российский коллега Владимир Путин уже сделал ему соответствующее предложение.

Подобная риторика Лукашенко привела в ярость украинцев в Сети. Своими мнениями по этому поводу они активно делились в Twitter.

«Лукашенко признал Крым российским. А ведь он держит нашу границу под контролем», — написал один из комментаторов. «Банковая и "слуги", играйте с Лукашенко и дальше, умники. Покупайте электричество и битум, спонсируйте диктаторский режим», — добавил другой.

Вместе с тем украинцы опасаются за свое состояние на фоне наращивания поставок электроэнергии из Белоруссии. Такие условия ставят страну в шаткое положение после того, как Лукашенко фактически открыто признал юрисдикцию России над Крымом.

Стоит отметить, что Крым присоединился к Российской Федерации в 2014 году в результате всенародного референдума. Более 95% жителей региона единодушно проголосовали за воссоединение полуострова с материковой Россией.