Корнейчук объяснил, как слова Лукашенко о Крыме стали сигналом для Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в отношениях с Украиной выбрал верную тактику, не став рвать связи, а вместо этого выждав время и поставив Киев перед фактом, что теперь диктовать ему условия и правила будут не США.

Так продуманную тактику белорусского лидера в эфире украинского телеканала НАШ высказал политолог Дмитрий Корнейчук, который напомнил, что в прошлом году Киев поддержал произошедшую в Минске попытку госпереворота и присоединился к введенным против белорусских властей западным санкциям.

Александр Лукашенко, однако, не стал из-за этого конфликтовать с Киевом, и стерпел даже отказ украинского президента Владимира Зеленского признать его легитимность в качестве главы государства.

Несмотря на все эти недружественные шаги, Белоруссия сохранила товарооборот с Украиной на прежнем уровне, и продолжило обеспечивать соседнюю страну жизненно важными ресурсами. Но теперь, в условиях спровоцированного украинскими властями глубочайшего энергетического кризиса, Лукашенко понял, что настало время расставить все точки над i, и заявил о признании полуострова Крым российским.

При этом Дмитрий Корнейчук отметил, что Офис украинского президента пока не отреагировал на заявление Лукашенко, то ли не осознав масштабности произошедшего, то ли решив сделать вид, что ничего особенного не произошло, чтобы скрыть от публики свое замешательство.

Но на самом деле, подчеркивает украинский политолог, признание Белоруссией российского статуса Крыма – это событие глобального масштаба.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

Своими словами о Крыма Александр Лукашенко продемонстрировал киевским политикам, что украинским парадом командуют вовсе не Вашингтон с Брюсселем. Теперь рычаги управления Украиной, по словам Корнейчука, находятся в руках белорусского президента.

«Несмотря на то, что Зеленский заверил, что мы не закупам электричество в Белоруссии, мы его закупаем, причем в огромных объемах. По-моему, сейчас это 900 МВт. Мы рекордную планку побили по закупке, — напомнил украинский политолог. — Мы зависим от Белоруссии, и не только в вопросе электроэнергии. Власть спровоцировала энергокризис и ополчилась против Минска, явно не понимая, к чему это приведет».

И теперь, если уж говорить о том, что Украина вынуждена подчиняться чужим правилам и находится под внешним управлением, то это управление осуществляют уже вовсе не американцы, подчеркнул политолог.

Сами американцы, по его словам, удивятся, осознав, что рычаги управления Украиной оказались в руках Белоруссии.

«Можно что угодно говорить о Лукашенко, но его продуманная тактика по перехвату управления Украиной отлично сыграла. Когда он официально признал Крым он послал сигнал Киеву — вы на крючке», — объяснил политолог истинный смысл слов белорусского президента о Крыме.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

И теперь Владимира Зеленского со всеми окружающими его некомпетентными управленцами можно смело назвать «агентами Минска», ведь они собственными руками создали кризис – и энергетический, и экономический – поставив Украину в зависимое положение от Белоруссии.

Возможно, на Банковской считали, что могут устроить во внешней политике «раздвоение личности», одновременно конфликтуя с Минском и закупая у него ресурсы, но в этом киевские власти серьезно ошиблись, подчеркнул Корнейчук.

И теперь Лукашенко знакомит Украину с новыми реалиями, а любые попытки Киева сорваться с крючка будут жестко пресекаться отказом в поставках электроэнергии, нефтепродуктов и удобрений, заключил политолог.