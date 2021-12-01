Бывшего главу Воскресенска осудили на четыре года по делу о мошенничестве

Экс-главу Воскресенска Виталия Лащенова приговорили к четырем годам тюремного заключения за хищение денежных средств.

Мужчину и двух его подельников признали виновными в совершении преступления по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Лащенова отправили на четыре года в исправительную колонию общего режима, а его подельники получили четыре и два года тюремного заключения соответственно

Обвиняемые в период с мая 2016 года по май 2017 года, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроили в компанию «ДомСервис» трех работников, которые не осуществляли трудовую деятельность. В результате махинаций злоумышленники получили нелегальный доход в размере 1 млн рублей.