Губерниев резко ответил заступившемуся за Гараничева тренеру Хованцеву

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что его не интересует мнение экс-наставника сборной России по биатлону Анатолия Хованцева, который назвал его высказывание в адрес члена национальной команды Евгения Гараничева унизительным.

Губерниев напомнил, что Евгений Гараничев является публичной личностью, а это значит, что он в любой момент может подвергнуться критике.

«Если спортсмен выступает откровенно плохо — он будет подвержен критике. Я просто назвал вещи своими именами. Мне нет никакого дела до слов Хованцева. Он и дальше продолжит слушать меня в эфире. Ему делать нечего, он же на пенсии», — сказал Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Губерниев заявил, что Гараничев «занимает в сборной чье-то место». Хованцев призвал Губерниева и других критиков оставить биатлониста в покое. Специалист также выразил мнение, что неудачные выступления Гараничева — это последствие недавней болезни спортсмена.