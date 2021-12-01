Суд приговорил экс-замглавы района Волгограда Пильника к четырем годам тюрьмы за взятки

Волгоградский суд вынес приговор бывшему заместителю главы районной администрации региона Андрею Пильнику по делу о взяточничестве. Злоумышленник получил четыре года колонии.

По информации следователей, несколько лет назад депутат получил взятку, которую ему передал директор городской управляющей компании. В ответ на денежный подарок мужчина помог в признании несостоявшегося конкурса в сфере управления многоквартирными жилыми домами.

С этого момента бизнесмен продолжал подкупать чиновника, чтобы он закрывал глаза на все нарушения компании по правилам по благоустройства. Сотрудники полиции обратили внимание на Андрея Пильника после того, как он опубликовал свою декларацию о доходах. Согласно данным, с зарплатой менее миллиона рублей за год он приобрел четыре автомобиля, коттедж и квартиру. На его супругу был оформлен дом в 1400 квадратных метров.

В отношении бывшего замглавы Волгограда было возбуждено уголовное дело. Суд назначил злоумышленнику четыре года тюремного заключения.