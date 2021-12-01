Германия с приходом зимних холодов — вопреки диктату США — ускорит запуск «Северного потока — 2». Соответствующим мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

По словам Рара, ФРГ не сможет пережить зиму без дополнительных объемов газа, которые может обеспечить только «СП-2». Немецкий политолог добавил, что некоторые «трезвые» политические деятели понимают это.

«С другой стороны, есть идеология, что с Россией нельзя сотрудничать. Главным образом этим занимаются США. Им хорошо, они за Атлантическим океаном, но все равно хотят руководить энергобезопасностью Европы», – сделал он неожиданное заявление о стремлении Соединенных Штатов.

По его мнению, позиция отдельных европейцев заставляет удивляться. Они готовы находиться — вопреки здравому смыслу — в зависимом от американского диктата положении.

Ранее сообщалось, что Германия поддерживает постоянные контакты с США по вопросу введения ограничительных мер против России в случае использования энергетики в качестве оружия. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел ФРГ.