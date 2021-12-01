Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Нуланд: России из-за Украины могут грозить санкции, которых ранее не было

Политика
Нуланд: России из-за Украины могут грозить санкции, которых ранее не было

Российской стороне могут грозить очередные санкции, на этот раз совершенно новые. Таким мнением поделилась замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

По словам Нуланд, если Россия предпримет какие-либо шаги по дестабилизации на Украине, то это обернется для нее санкциями, которых ранее не было.

Также замгоссекретаря Соединенных Штатов добавила, что переговоры по поводу обстановки в Донбассе оказались безрезультатными. Однако Вашингтон может сыграть свою второстепенную роль в попытке урегулировать конфликтную ситуацию.

Ранее сообщалось, что международные отношения деградируют по вине стран коллективного Запада, использующих силовое давление и вмешательство во внутренние дела других государств. Соответствующим заявлением поделился глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

#нуланд #сша #санкции