СМИ сообщили о расстреле украинскими военными нелегальных мигрантов на границе

Украинских военных заподозрили в расстреле группы нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

В социальных сетях появилось видео, которые было снято на камеру инфракрасного излучения, вероятно, на украинско-белорусской границе. СМИ сообщили, что на видеозаписи был зафиксирован момент расстрела беженцев несколько дней назад. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало. Провокационные кадры опубликовал пользователь Facebook, которые он получил от своего товарища.

«Говорит, что из 61 бригады. Расстреляли какую-то группу. Наши или нет, сказать трудно», — написал юзер.

В начале ноября на границе Польши и Белоруссии собрались сотни нелегальных мигрантов. Это привело к обострению ситуации в сопредельной зоне. Беженцы неоднократно вступали в противостояние с польскими пограничниками в попытках прорваться в Европу.