Мишустин отчитал «хихикающих» на совещании губернаторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал замечание двум губернаторам, веселившимся во время выступления главы Сбера Германа Грефа.

«Все-таки я вот смотрел на двух губернаторов, которые тут сидели. Они во время того, как вы говорили, хихикали. Извините за это слово, но так и скажу. Никитин и прочие», — обратился к «провинившимся» глава правительства.

Речь идет о губернаторах Новгородской и Калининградской областей Андрее Никитине и Антоне Алиханове — судя по всему, именно они смеялись во время выступления Грефа. Причина веселья неизвестна: в своей речи глава Сбера отметил, что «просто делать сложные вещи, и сложно делать простые», а также заявил о резком сокращении банковских пластиковых карт в будущем.

«Никитин и прочие». Мишустин сделал замечание губернаторам. Премьеру не понравилось их поведение во время выступления Грефа. Они хихикали. pic.twitter.com/o6nedYfGZO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 1, 2021

Мишустин периодически делает публичные замечания коллегам. В середине ноября на заседании Евразийского межправсовета в Ереване он попросил делегатов от Киргизии не мешать его выступлению, подчеркнув, что они разговаривают «очень громко» и он «просто не слышит себя».

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