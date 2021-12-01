Санкции против «Северного потока – 2» станут двойным поражением Байдена

Президент США Джо Байден не только не смог убедить конгресс отказаться от санкций против «СП–2» в пакете поправок к оборонному бюджету на 2022 год, но и столкнулся с сопротивлением своих однопартийцев по этому вопросу, то есть потерпел двойное поражение.

Такое мнение в эфире Sputnik высказал политолог Алексей Зудин, комментируя сообщения о том, что Сенат США рассмотрит возможность введения новых санкций против нового российского газопровода «Северный поток – 2».

Как сообщило ранее американское издание The Hill, представители Республиканской партии США добились включения в рассматриваемый Сенатом конгресса США пакет поправок к оборонному бюджету страны предложения по новым санкциям против «Северного потока – 2».

«Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша (штат Айдахо), высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток-2"», – приводит цитату из американской газеты РИА Новости.

При этом отмечается, что ранее Государственный департамент США пытался убедить сенаторов из числа членов Демократической партии заблокировать эту поправку. Однако заблокировать ее не удалось и теперь рассмотрение этой поправки к оборонному бюджету США назначено американскими законодателями на 1 декабря.

ФБА «Экономика сегодня» /

Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин означает, что рассмотрение санкций против «Северного потока – 2» американским конгрессом свидетельствует о неудаче президента США Джо Байдена настоять на своем и убрать эту поправку из проекта оборонного бюджета.

«В последнее время именно Байден активно работал с конгрессом, чтобы эту поправку убрать. Это двойное поражение. Поскольку Байден потерпел поражение от собственной партии – большинство в конгрессе у демократов. Череда неудач Байдена умножается, и это очень нехороший для него звоночек», — отметил старший преподаватель МГИМО МИД РФ.

По словам эксперта, эта ситуация ставит под вопрос и возможность встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которая анонсировалась ранее.

После того, как Байден потерпел поражение от собственной партии, и верх взяли республиканцы, активно продвигавшие идею введения новых ограничительных мер против нового российского газопровода, шанс на то, что эти санкции будут введены очень высоки, заключил Алексей Зудин.