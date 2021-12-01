Новогодние ярмарки откроются в каждом округе Московской области

Жители и гости Московской области смогут посетить 61 новогоднюю ярмарку. Они заработают в каждом городском округе, заявила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Отмечается, что по Московской области также будет курсировать ярмарочный поезд. Однако он не сможет доехать до каждого округа региона, поэтому власти Подмосковья приняли решение об открытии ярмарок во всех муниципалитетах.

«Все они будут оформлены по единому стандарту, и там будет только наша подмосковная продукция. Поэтому милости просим», — рассказала Виртуозова в интервью телеканалу «360».

Вице-губернатор подчеркнула, что с 6 по 8 января в Истре будет работать традиционная рождественская ярмарка «Азбука Рождества», где туристы смогут ознакомиться с местной продукцией. Она является своеобразным аналогом фестиваля «Сыр! Пир! Мир!», проходящего летом.