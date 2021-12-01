Политолог Крутаков назвал сближение России и Китая самым уязвимым местом США

Соединенные Штаты изо всех сил пытаются помешать сотрудничеству российской и китайской сторон. Соответствующее заявление сделал политолог Леонид Крутаков.

По словам Крутакова, Соединенные Штаты готовы пойти на все ради того, чтобы предотвратить официальное оформление сотрудничества между Россией и Китаем. Они согласятся даже отменить все санкции против российского государства, рассказал Крутаков об уловках Вашингтона в попытках помешать союзу РФ и КНР.

Стоит отметить, что ситуация, связанная с высылкой 27 российских дипломатов с семьями из США, является способом Вашингтона укрепить свои позиции перед предстоящим саммитом президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, считает эксперт. Однако, по его мнению, данный метод никак не повлияет на высокий уровень доверия и партнерских отношений Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном на полях ОБСЕ. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.