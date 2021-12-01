Улицу в Копейске назвали в честь наставника «Голоcа» Градского

Власти Копейска назвали улицу именем легендарного композитора Александра Градского. Об этом сообщил глава города Андрей Фалейчик.

Мэтр ушел из жизни 28 ноября. Траурная церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл» 1 декабря. Вокалиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица», — отметил Фалейчик в официальном Instagram-аккаунте городской администрации.

Градский являлся не только выдающимся музыкантом, но и образцовым наставником в популярном проекте «Голоc» на Первом канале. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец продолжал сниматься в шоу.