Скончался экс-глава Ставрополья Николай Пальцев

Бывший глава Ставропольского края Николай Иванович Пальцев умер на 73-м году жизни.

Об этом написал в своем Instagram-аккаунте губернатор края Владимир Владимиров.

«По руководством и участием Николая Пальцева были созданы знаковые для края и его столицы объекты. В их числе консультативно-диагностическая поликлиника Ставрополя, детская хореографическая школа, объездная дорога из северо-запада на юг краевой столицы, спортивная футбольная школа «Кожаный мяч»», — написал он.

Пальцев был министром труда и соцзащиты населения Ставропольского края, а также заместителем председателя правительства. На должность исполняющего полномочия главы краевого центра Николая Ивановича назначили летом 2008 года. В должности главы города он числился до 2011 года. Причина смерти Пальцева не сообщается. Место прощания с бывшим главой Ставрополья неизвестно.