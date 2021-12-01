Тверской суд взыскал более 300 тысяч рублей по иску Пригожина к Соболь

Тверской районный суд Москвы провел заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к Любови Соболь о защите чести, достоинства и деловой репутации. По итогу рассмотрения было принято решение взыскать с ответчиков судебные расходы в размере 317 тысяч рублей.

Юристы Пригожина удовлетворены таким результатом и поблагодарили сотрудников суда за проделанную работу и высокий профессионализм, говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Незадолго до этого стало известно о возбуждении уголовного дела против экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любови Соболь. Ее подозревают в клевете в отношении Пригожина.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России