Лукашенко усомнился в политических способностях «случайно оказавшегося у власти» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал лидером страны совершенно случайно. Соответствующее заявление сделал белорусский глава государства Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, Зеленский волей случая — совершенно случайным образом — оказался во главе украинского государства.

«Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек (Александр Турчинов. — Прим. ред.), как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», — высказал свое мнение лидер белорусского государства в разговоре с РИА Новости.