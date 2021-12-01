Крутаков назвал ключевую болевую точку для США

Манипуляции Госдепартамента США с фактами о высылке из страны 55 российских дипломатов связаны с последними внешнеполитическими провалами Вашингтона. Но Москва нашла болевую точку Вашингтона, и вокруг нее сейчас ведутся торги.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил политолог Леонид Крутаков, который прокомментировал заявление российского посла в США Анатолия Антонова о том, что США намеренно вводят мировую общественность в заблуждение, искажая факты об отъезде из Америки российских дипломатов.

Напомним, ранее Госдепартамент США заявил, что нельзя отъезд из Соединенных Штатов 55 российских дипломатов нельзя считать высылкой.

Однако, по мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, это заявление не выдерживает никакой критики, так как Госдеп пригрозил, что в случае отказа покинуть страну россияне будут лишены всех дипломатических привилегий, в том числе и дипломатического иммунитета. То есть речь идет именно о выдворении из США, подчеркнул посол.

wikipedia.org / U.S. Mission Geneva

Комментируя ситуацию, политолог Леонид Крутаков высказал мнение, что подобные манипуляции внешнеполитического ведомства США с фактами связаны провалами Вашингтона на мировой арене, с его неспособностью стратегически выдержать взятый им же темп.

В частности, напомнил эксперт, США не смогли полностью взять под свой контроль Ближний Восток и уперлись в проведенную Россией «красную линию» по Украине. Теперь же вдобавок к этому Америка переживает сбой в макроэкономической программе, так как добыча сланцевой нефти и газа себя не оправдала и мир оказался в ситуации колоссального, нарастающего дефицита энергоресурсов.

«Сейчас стратегическая задача США — это не допустить дальнейшего сближения и установления более тесных отношений между Россией и Китаем. Это единственный предмет торга для США, или болевая точка, которая сегодня является ключевой», — считает Леонид Крутаков.

vk.com / Леонид Крутаков

По словам эксперта, именно возможность заключения Россией и Китаем большого стратегического союза является для Соединенных Штатов Америки самой страшной угрозой. И чтобы не допустить этого Вашингтон готов торговаться с Москвой, убеждая ее умерить свои амбиции на Востоке.

США могут даже предложить Москве отказаться от сближения с Пекином в обмен на отмену санкций, предположил Крутаков в заключение. Но, по его словам, российское руководство вряд ли на это поведется.