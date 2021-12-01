Мазаев назвал Градского знаковой фигурой для русских рокеров

Российский певец и актер Сергей Мазаев назвал покойного композитора Александра Градского фундаментальной личностью и значимой фигурой для русских рокеров.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Смерть наступила в результате инфаркта головного мозга. Траурная церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл».

Проститься с композитором пришли родственники, друзья и коллеги. В их числе оказался Сергей Мазаев. Музыкант заявил, что считает исполнителя знаковой фигурой для русских рокеров.

«Он один из основателей нашего рок-н-ролла. Всем нам, рокерам, от того, что он просто был, было спокойнее жить, зная, что есть близкий человек, на которого всегда можно положиться, хоть вы постоянно и не общаетесь», — высказался актер.

Незадолго до смерти композитор жаловался на состояние здоровья. Несмотря на это, он продолжал сниматься в музыкальном проекте «Голоc» на Первом канале. Исполнитель не хотел подводить своих коллег и руководство.