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Правительство Липецкой области ввело обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Общество
Правительство Липецкой области ввело обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев внес изменения в постановление, касающееся обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

Согласно тексту документа, обязательная вакцинация от COVID-19 была введена для совершеннолетних студентов, а также лиц старше 60 лет. Руководителям учебных заведений предписано организовать проведение вакцинации до 30 декабря. Пройти данную процедуру должны не менее 80% студентов.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, к числу которых относятся «ЭпиВакКорона», «Спутник V», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Сделать прививку от коронавируса можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации.

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