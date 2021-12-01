Посольскую улицу в Калининграде переименовали в честь погибшего главы МЧС России Зиничева

Улице в Калининграде, которая называлась Посольская, присвоили новое наименование в честь руководителя МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года.

Здания на Посольской улице еще отсутствуют, однако в проекте уже есть общеобразовательное учреждение и детский сад. Об этом сообщил мэр Калининграда Евгений Любивый.

«Я считаю, что улица в Калининграде будет по праву носить имя Евгения Зиничева», — написал Любивый в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Генерал армии и экс-глава Калининградской области Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни при трагических обстоятельствах 8 сентября 2021 года. Ему было присвоено звание Героя России посмертно. Руководитель МЧС России пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника во время учений в Норильске.