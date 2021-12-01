Дмитрий Солонников: власти ЦАР перенимают систему государственного и финансового управления у России

Правительство Центральноафриканской Республики успешно модернизирует все главные направления, включая сферы государственного и финансового управления. Об этом сообщил политолог, директор Института современного государственного развития, эксперт Центра ПРИСП Дмитрий Солонников.

В этом году граждане страны с особенным размахом празднуют День провозглашения республики, передает ФАН. В честь праздника жители столицы — города Банги — смогут увидеть военный парад, футбольные и баскетбольные матчи, а также принять участие в гонках на каноэ и в других торжественных мероприятиях.

По словам Солонникова, все позитивные изменения, которые наблюдаются в ЦАР за последние годы, стали возможны благодаря дальновидной стратегии правительства по модернизации экономики. Эксперт отметил, что успехи России, Китая и некоторых африканских стран показывают эффективность более жесткого и централизованного подхода в системе государственного и финансового управления, и страна решила идти именно по этому пути.

«Они перенимают какие-то моменты в системе управления той же экономикой, взаимодействия с другими странами. Тут идет выбор — или Европа, предположим, Франция, которая не демонстрирует на самом деле успехи ни в военной мощи, как в той же Мали, ни в экономическом развитии. С силовой точки зрения Париж проигрывает Москве, с экономической — Китаю. А обращение ЦАР к России дает возможность и того, и другого», — сказал политолог.

При этом он отметил, что удивительные темпы роста экономики ЦАР вызывают раздражение в Европе и зависть у менее успешных соседей. В этой связи не удивляет появление сообщений о готовящемся вторжении Франции и Чада. Но даже несмотря на все давление, Центральноафриканская Республика продолжает оставаться примером для подражания о"стальным членам африканской семьи», заключил Солонников.