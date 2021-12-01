Похороны Александра Градского завершились на Ваганьковском кладбище

Музыканта Александра Градского, которого многие коллеги считают основоположником русского рока, похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

Его могила находится на участке в западной части дальнего сектора кладбища. Недалеко от Градского также было похоронено много представителей сферы искусства, среди которых Святослав Бэлза, Борис Васильев, Альберт Филозов. Ближе всех к могиле выдающегося композитора похоронены актриса Светлана Мизери и сценарист Александр Черных.

Священник провел последнюю церемонию на могиле Градского. Он же бросил первую горсть земли на гроб с телом артиста, сообщает в своей трансляции «МК».

Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Накануне он был госпитализирован в одну из московских больниц с симптомами инсульта. По сообщениям СМИ, смерть артиста наступила из-за инфаркта головного мозга.