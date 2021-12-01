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Похороны Александра Градского завершились на Ваганьковском кладбище

Общество
Похороны Александра Градского завершились на Ваганьковском кладбище

Музыканта Александра Градского, которого многие коллеги считают основоположником русского рока, похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

Его могила находится на участке в западной части дальнего сектора кладбища. Недалеко от Градского также было похоронено много представителей сферы искусства, среди которых Святослав Бэлза, Борис Васильев, Альберт Филозов. Ближе всех к могиле выдающегося композитора похоронены актриса Светлана Мизери и сценарист Александр Черных.

Священник провел последнюю церемонию на могиле Градского. Он же бросил первую горсть земли на гроб с телом артиста, сообщает в своей трансляции «МК».

Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Накануне он был госпитализирован в одну из московских больниц с симптомами инсульта. По сообщениям СМИ, смерть артиста наступила из-за инфаркта головного мозга.

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