Состояние богатейших россиян выросло с начала года на 38 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян с января 2021 года увеличилось почти на 38 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом, как отмечает агентство, месяц назад этот показатель составлял 65,6 млрд долларов. Таким образом, за ноябрь лидеры рейтинга потеряли более 27 млрд долларов.

Больше всех разбогател совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его капитал увеличился на 6 млрд долларов, до 30,8 млрд. За ним следует совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 21,6 млрд долларов (+4,3 млрд).

Однако по размерам капитала совладелец «Лукойла» уступает главе «Норникеля» Владимиру Потанину, состояние которого оценивается в 30 млрд долларов (+21 млн). Третье место занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал прибавил с начала года 4,18 млрд долларов и увеличился до 27,2 млрд.

Произошедший в ноябре обвал рынков привел к тому, что некоторые представители списка незначительно «обеднели». Например, Роман Абрамович потерял 691 млн долларов. Сейчас его состояние оценивается в 17,7 млрд долларов. Не досчитался 787 млн долларов Андрей Мельниченко с капиталом в 17,3 млрд долларов.

Рейтинг BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В некоторых случаях состояние миллиардеров рассчитывается исходя из соотношения капитализации компаний к EBITDA или цены акций к прибыли. Всего в списке 500 богатейших людей мира представлено 27 россиян.