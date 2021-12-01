Содружество офицеров за международную безопасность поздравило ЦАР с Днем провозглашения республики

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов обратился к жителям ЦАР и поздравил их с Днем провозглашения республики.

Он отметил, что этот праздник важен для всех центральноафриканцев, передает ФАН. В этот день 63 года назад государство сделало один из самых главных шагов к освобождению от колониальной власти, чтобы перестать быть частью Французской империи в Африке, добавил Иванов.

«Процессы деколонизации продолжают идти и сейчас, и последний год стал, возможно, самым важным в истории становления самостоятельности республики», — говорится на странице СОМБ в соцсети «ВКонтакте».

Иванов напомнил об успехах жителей ЦАР, назвав их залогом развития страны. Укрепление сферы безопасности можно считать одной из самых главных движущих сил, которые гарантируют стране восстановление и комплексное развитие инфраструктур, подчеркнул глава СОМБ.

«Содружество офицеров за международную безопасность, от имени российских инструкторов, работающих в Африке, поздравляет народ ЦАР с этим важным праздником!» — говорится в сообщении.

Национальная армия ЦАР при поддержке российских специалистов смогла отбить атаки боевиков и провести массированную контратаку. Многочисленные регионы были освобождены от террористов, резюмировал Александр Иванов.