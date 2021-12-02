Снег против Беглова. Как губернатор Петербурга парализовал город в первый день зимы

Начало декабря не обрадовало петербуржцев новогодним настроением, скорее напротив — в городе творится настоящий коллапс после относительно небольшого снегопада. Как выяснили журналисты, власти Северной столицы к зиме были не готовы. Итог предсказуем: по тротуарам невозможно ходить из-за снега и гололеда, транспорт встал в десятибалльных пробках, а коридоры травмпунктов заполонили горожане с переломами.

В Смольном традиционно пеняют на стихию. Как заявил чиновник Комитета по благоустройству Вадим Мизюкин, сложная ситуация на дорогах вызвана «залповым снегопадом», аналогов которому в Петербурге якобы не было с 2011 года. По его словам, дороги чистят непрерывно, но «интенсивный снегопад моментально покрывает проезжую часть и тротуары свежим слоем».

Но прошлый «снежный апокалипсис» случался в городе всего год назад. Явное разложение коммунальной системы не скрыть: прошлой зимой губернатор Александр Беглов заявлял, что лавину снега «за два-три дня убрать невозможно». И даже «за три-четыре дня» привести город в порядок будто бы нельзя.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Обвинять стихию во всех бедах легко — ответить она не может, да и с городской администрации статус «чрезвычайного снегопада» снимает любую ответственность за ДТП, переломы и прочие «прелести» снежной катастрофы. Однако урбанист, эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук отмечает, что непогода бушует не только на Северо-Западе России — в Москве, Нью-Йорке и Лондоне такое тоже случается. Но системная работа коммунальных служб технично решает проблему.

Увы, в Смольном предпочитают полагаться на ситуативный менеджмент, а не планомерную работу.

«Очень часто бывает, что уборка снега начинает проводиться не по графику, а на основании инцидент-менеджмента, условно говоря, на основании комментариев в соцсетях губернатора. Считаю правильным, если районные администрации будут формировать график расчистки снега исходя из наиболее важных транспортных артерий. Здесь нет пределов для совершенства управленческих навыков чиновников, которые должны уметь работать в штабном режиме», — рассказал Склянчук в комментарии «ПС».

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.