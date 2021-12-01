Глава минздрава Карелии заявил, что омикрон-штамм COVID-19 может вытеснить «Дельту»

Штамм коронавируса «Омикрон» потенциально может являться более заразным, что в итоге поспособствует вытеснению «Дельты», заявил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра, на сегодняшний день нет точных данных по новой мутации коронавируса, однако некоторые специалисты считают, что данный вариант способен положить конец пандемии.

«Есть разные мнения, среди ученых идет дискуссия. Некоторые из них считают, что "Омикрон" может оказаться спасением для человечества», — сообщил Охлопков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава карельского минздрава отметил, что со временем коронавирус может превратиться в сезонное ОРВИ, как произошло с вирусом H1N1. Он также подчеркнул, что пока нет информации о летальных исходах от «Омикрона».

Также о повышенной заразности омикрон-штамма ранее сообщил глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Эксперт заявил, что исследование вируса необходимо продолжать.