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Политолог Баширов: Меркель из-за иллюзий нового кабмина ФРГ может вернуться на пост канцлера ФРГ

Политика
Политолог Баширов: Меркель из-за иллюзий нового кабмина ФРГ может вернуться на пост канцлера ФРГ

Врио канцлера Германии Ангела Меркель после отставки может занять свой пост снова только при одном условии. Об этом рассказал политолог Марат Баширов.

Эксперт в Telegram-канале оценил вероятность возвращения Меркель на пост канцлера Германии. По словам Баширова, политик может снова занять эту должность.

«Вполне, если новое правительство ФРГ будет жить в иллюзиях и мечтах», — написал политолог.

Аналитик назвал ложным путь, который обещает кабмин Германии после ухода Меркель. Эксперт уверен, что невозможно к 2030 или 2045 году создать страну, передвигающуюся только на электромобилях. Попытки будут, допустил политолог. Однако пустые карманы заставят вернуть к власти реалистов, чьей иконой является Меркель, заключил Баширов.

Коалиционное Правительство Германии ранее согласовало проект о полном запрете с 2030 года производства и продаж автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе в стране. Предполагается, что после указанной даты все немецкие граждане будут использовать только электромобили.

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