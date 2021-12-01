Лев Лещенко почтил память Александра Градского строкой из стихотворения

Народный артист РСФСР Лев Лещенко во время траурной церемонии прощания с музыкантом Александром Градским вспомнил строку из стихотворения фронтовика и поэта Давида Самойлова.

Фанаты и коллеги очень сильно любили и уважали Градского, заявил Лещенко. По его словам, смерть композитора стала большой утратой и мир потерял большого и настоящего человека, чье творчество определяло нравственные ориентиры большого числа людей.

Лещенко рассказал, что по пути на церемонию прощания ему в голову пришла строка советского поэта Давида Самойлова «Вот и все. Смежили очи гении…». Во время своей речи на прощании с великим артистом Лещенко вновь прочитал это стихотворение:

«Вот и все. Смежили очи гении.

И когда померкли небеса,

Словно в опустевшем помещении

Стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое,

Говорим и вяло и темно.

Как нас чествуют и как нас жалуют!

Нету их. И все разрешено», — сказал Лещенко со сцены театра «Градский Холл».

По его словам, Градский был человеком огромного масштаба. Он назвал композитора настоящим любимцем народа. Он отметил, что после его кончины осталась лишь «творческая жижа» и пропали «настоящие ориентиры».