Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Ведущая Кира Прошутинская назвала ушедшего из жизни Градского ответственным семьянином

Общество
Ведущая Кира Прошутинская назвала ушедшего из жизни Градского ответственным семьянином

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала об отношении народного артиста России Александра Градского к своим детям и бывшим супругам.

Прошутинская и Градский дружили на протяжении долгих лет. Кроме того, они были соседями по дачному поселку. По словам телеведущей, несмотря на сильную занятость, композитор успевал уделять время близким и воспитывать младших сыновей. Кроме того, он сохранил прекрасные отношения с третьей супругой, который они прожили более 20 лет вместе.

«Саша был потрясающим отцом и мужем. Несмотря на то, что он развелся с Олей, всегда считал себя ответственным за мать своего сына Дани и дочери Маши. Градский — редкий мужчина, который уверен, что обязан на всю жизнь, если выбрал женщину и родил детей. Сколько бы их не было», — рассказала Прошутинская StarHit.

Певец скончался 28 ноября. Врачи боролись за жизнь композитора в течение двух суток после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Погребение автора песен проходит на Ваганьковском кладбище.

#градский #прошутинская