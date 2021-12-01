Ведущая Кира Прошутинская назвала ушедшего из жизни Градского ответственным семьянином

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала об отношении народного артиста России Александра Градского к своим детям и бывшим супругам.

Прошутинская и Градский дружили на протяжении долгих лет. Кроме того, они были соседями по дачному поселку. По словам телеведущей, несмотря на сильную занятость, композитор успевал уделять время близким и воспитывать младших сыновей. Кроме того, он сохранил прекрасные отношения с третьей супругой, который они прожили более 20 лет вместе.

«Саша был потрясающим отцом и мужем. Несмотря на то, что он развелся с Олей, всегда считал себя ответственным за мать своего сына Дани и дочери Маши. Градский — редкий мужчина, который уверен, что обязан на всю жизнь, если выбрал женщину и родил детей. Сколько бы их не было», — рассказала Прошутинская StarHit.

Певец скончался 28 ноября. Врачи боролись за жизнь композитора в течение двух суток после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Погребение автора песен проходит на Ваганьковском кладбище.