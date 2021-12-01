Агутин признался, что ему не с кем советоваться после смерти Градского

Церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским прошла в Москве. Панихиду посетили многие известные люди, в числе которых оказался певец Леонид Агутин.

Агутин пришел на церемонию прощания, чтобы проводить коллегу в последний путь. Певец признался, что ему тяжело пережить смерть композитора, так как он для него был наставником по жизни.

«Тяжело, когда старшие уходят. Надо как-то за старшего быть. Это очень ответственно. Какие-то люди, которые являются последней истиной. Надо позвонить — посоветоваться. А так некуда», — передает слова исполнителя ФАН.

Мэтр скончался в ночь на 28 ноября. Врачи боролись за жизнь Гражского в течение двух суток после того, как его госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. Погребение автора песен проходит на Ваганьковском кладбище.