Деятельность российской стороны в ближневосточном регионе оказалась гораздо продуктивнее американской. Соответствующее мнение озвучил британский политолог Анатоль Ливен в опубликованной изданием Foreign Policy статье.

По словам автора издания, глава российского государства в свое время предупредил США о последствиях их деятельности в Ираке. Он указал, что разрушение иракского государства обернется в будущем ростом исламистского экстремизма. «ПолитРоссия» представляет пересказ статьи Foreign Policy.

«Учитывая то, что произошло в Ираке, может ли кто-нибудь сказать, что Путин был не прав, выступая против вторжения туда?» — поставил политолог США в неудобное положение, напомнив о пророчестве Путина.

По мнению Ливена, американскому государству было бы намного лучше, если бы они в те годы прислушались к мудрому совету Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден начал подготовку к виртуальной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление сделала газета The Washington Post.