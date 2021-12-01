Дела судебные. Зеленский теряет авторитет в глазах украинской Фемиды

Конституционный суд (КС) Украины отказался принимать на работу судей Оксану Грищук и Александра Петришина, назначенных 26 ноября президентом Владимиром Зеленским. Ранее глава государства сам же и позаботился о наличии вакантных мест, отправив в отставку председателя суда Александра Тупицкого и его коллегу Александра Касминина.

Именно это решение в декабре 2020 года стало причиной конфликта между президентом и служителями Фемиды. Тогда Зеленский впервые попытался уволить Тупицкого. В КС это решение проигнорировали, заявив, что согласно Конституции президент не обладает таким правом. Тогда слуга народа отважился пойти еще дальше и 27 марта попросту аннулировал приказ, подписанный бывшим президентом Виктором Януковичем в 2013 году, о назначении председателя суда, а заодно и Касимина.

С тех пор формально должности освободились, но на деле Тупицкий и Касминин продолжали вершить правосудие, рассказал «Политике Сегодня» директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. Он напомнил, что в штате КС числится 18 судей. Треть назначают в Верховной раде, еще шесть человек выбирает коллегия судей Украины, оставшихся — президент.

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Конституционный суд открестился от протеже Зеленского под предлогом отсутствия вакантных мест, включив Грищук и Петрищина в кадровый резерв. По мнению собеседника «ПС», этот шаг вполне логичен, если вспомнить, что указы об увольнении президента в суде по сей день считают незаконными.

«Он [президент] в разное время назначал шесть человек и теперь если он назначит еще двух судей — их в общем будет не 18, а 20 человек. Таким образом, Конституционный суд утрачивает легитимность. Конституционный суд находится в довольно сложных отношениях с Зеленским. То, что на Украине нет системы "как президент сказал - так и будет", а есть конкуренция — это особенность политической системы Украины», – пояснил Окара.

Отсутствие авторитета у Зеленского в Конституционном суде в том числе продиктовано его же собственным пренебрежительным отношением к правовой системе Украины. Окара напомнил, что многие решения президента идут в обход закона и это не остается незамеченным в КС.

Также политолог отметил, что жесткое внутреннее противостояние существует и между самими судьями. Он напомнил, как в 2019 году комиссия по вопросам регламента и этики обвинила бывшего председателя Станислава Шевчука в превышении служебных полномочий, после чего судьи КС проголосовали за его отстранение от работы. Шевчук тогда назвал историю «политическим заказом», а спустя полгода через окружной административный суд Киева добился восстановления в должности.